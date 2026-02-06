В ВТБ спрогнозировали укрепление курса доллара в I квартале

Курс российского рубля в I квартале 2026 года может столкнуться с давлением, несмотря на текущую устойчивость по прогнозам экспертов «ВТБ Мои Инвестиции». Основным негативным фактором стало резкое снижение цен на нефть.

«Недавний рост курса рубля связан с геополитическим позитивом, а также повышенными продажами валюты со стороны Банка России. Однако снижение цен на российскую нефть в чуть более долгосрочной перспективе означает сокращение поступления валютной выручки на внутренний рынок. Сокращение предложения валюты со стороны российских экспортёров может перевесить другие факторы и привести к ослаблению курса рубля. Мы ожидаем, что в 1 квартале 2026 года курс USD/RUB может достигнуть отметки 85 рублей за доллар», — говорит инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев.

В базовом сценарии на конец 2026 года аналитики прогнозируют курс USD/RUB на уровне 90-95 рублей за доллар.