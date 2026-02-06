В Рязанском районе LADA врезалась в грузовик
В Рязанском районе 5 февраля около 16:10 на 177-м километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
В Рязанском районе 5 февраля около 16:10 на 177-м километре трассы М-5 «Урал» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 37-летний водитель LADA Largus совершил наезд на Volvo с полуприцепом, которым управлял 59-летний мужчина из Ульяновской области.
В результате аварии водитель LADA и его 35-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы.
Сейчас проводятся проверки, выясняются все обстоятельства происшествия.