В Рязани произошло ДТП с грузовиком
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в сообществе в ВКонтакте «ПУВР». Авария случилась на улице Зубковой, рядом с магазином «Апельсин». На кадрах видно, что автомобиль «Лада» получил сильные механические повреждения после столкновения с грузовой машиной. Информации о пострадавших пока нет.
Фото: ПУВР.