В Рязани произошла авария с участием такси
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». По словам очевидцев, авария случилась, примерно, в 13:00 перед мостом у Московского шоссе. На кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля.
На кадрах видно, что столкнулись два легковых автомобиля, один из которых такси.
Фото: RZN LIFE.