В Рязани образовались 9-балльные пробки
Утром в пятницу, 6 февраля, пробки наблюдаются на Московском, Куйбышевском, Солотчинском, Касимовском, Михайловском шоссе. Заторы образовались на улицах Дзержинского, Каширина, Ленина, Есенина, Кальная, Новая, Радиозаводская, Советской армии, Спортивная, а также на проезде Яблочкова.
