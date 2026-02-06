В незамерзающем пруду в Рязани измерили температуру, градусник показал +45°С

Специалисты федерального экологического надзора, представители мэрии и регионального министерства природопользования 6 февраля взяли пробы воды в незамерзающем пруду в Горроще около дома № 3 по улице Чернышевского. Корреспондент РЗН. Инфо присутствовала при заборе проб для экспертизы и выяснила, что могло стать причиной густого пара, поднимающегося над водой.

На месте не ощущалось запаха канализации, как сообщали ранее рязанцы, однако от воды исходил густой пар. На пруду плавали утки, за безопасность которых переживали местные жители.

Замминистра природопользования Рязанской области Яков Камнев рассказал, что после жалоб рязанцев специалисты выезжали на место и выяснили, что пруд не замерзает. Информацию направили в «Водоканал» и теплосети.

«Была обследована прилегающая территория. По имеющимся данным, вероятно, произошел прорыв теплосети, хотя этот участок, на котором расположен пруд, относится к городу и не находится в ведении министерства, мы не можем оставаться равнодушными — оперативно заказали лабораторию для проведения анализа воды. Ранее экспертизу также проводили специалисты „Водоканала“ города Рязани, чтобы установить вероятность попадания их стоков в водоем. Превышений выявлено не было, но чтобы убедиться в отсутствии загрязнений, мы проводим дополнительную экспертизу», — отметил Камнев.

По словам замминистра, на объект выезжали три раза, нынешний визит стал четвертым. Он предположил, что единственной возможной причиной незамерзания пруда является прорыв теплосети, вероятно, подземный и расположенный в труднодоступном месте.

«Если бы имела место утечка канализации, ощущался бы характерный запах. Здесь же, возможно, повышена жесткость воды», — подчеркнул он.

Забор воды провели в двух точках: у дома № 3 и выше по течению, где, вероятно, и произошел прорыв теплосети. Проверку проведут по шести параметрам.

Как рассказала заместитель начальника испытательной лаборатории филиала ЦЛАТИ по Рязанской области по направлению «Вода» Елена Трушкина, для отбора проб сначала фиксируют координаты точки и замеряют метеоусловия. Затем воду набирают в ведро из нержавеющей стали, которое предварительно ополаскивают. Отбирается так называемая усредненная проба, измеряется температура воды, после чего пробы помещаются в емкости в соответствии с методиками исследования. К бутылкам предъявляются особые требования: для анализа на ион аммония и нитрат-ион используется тара из темного стекла, а для проверки на фосфаты емкость достаточно ополоснуть.

«Мы работаем согласно техническому заданию. Необходимо взять пробы в двух точках. Бывает, что в одной точке обнаруживаются отклонения, а в другой — нет. Чтобы обеспечить чистоту эксперимента, мы отбираем пробы в обоих местах», — пояснила эксперт корреспонденту РЗН. Инфо.

Результаты анализов подготовят через пять-семь дней. На данный момент зафиксированы лишь два показателя: температура воды в первой точке составила 16,2 градуса, во второй — ближе к предполагаемому источнику теплой воды — 45,4-45,6 градуса.

Елена Колдаева из отдела природопользования и экологии и управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани сообщила, что в мэрии установили факт аварии 28 января на муниципальных тепловых сетях. Основной излив устранили в течение суток, однако небольшие утечки сохранились.

«Поскольку сейчас стоят очень низкие температуры, для полной ликвидации оставшихся утечек, из-за которых пруд парит и не замерзает, потребуется снизить давление в теплотрассе. Это приведет к снижению температуры отопления в квартирах, а в некоторых домах, возможно, к его временному отключению. Сейчас допустить этого нельзя. Специалисты ждут потепления, чтобы окончательно устранить оставшиеся утечки», — сказала Колдаева.

Напомним, рязанцы рассказывали РЗН. Инфо, что пруд не покрывается льдом в мороз.

«Вода в пруду не замерзает, так как температура воды возможно выше точки замерзания», — предполагали в минприроды в ответе на официальный запрос редакции о проблеме.