В деревне Сиверка Касимовского района перекрыли дорогу
Жители Рязанской области сообщили о перекрытии дороги в деревне Сиверка Касимовского района. Информация появилась в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».
По словам очевидцев, проезд перегородили автобус и легковой автомобиль. Из-за этого движение на участке оказалось затруднено.
Причины перекрытия пока не уточняются. Официальных комментариев на момент публикации не поступало.
Фото: «Автоклуб Касимов».