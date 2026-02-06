В Белгородской области вооруженный военный сбежал во время боевого задания
Вооруженный военный сбежал во время боевого задания в Белгородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».
По данным канала, 27-летний уроженец Санкт-Петербурга Даниил Литовский сбежал с оружием в районе села Муром Шебекинского округа. Мужчину ищут уже более 12 часов.
Отмечается, что ранее военный был судим.
Известно, что у Даниила есть брат и отец, но они не выходят на связь.
Фото: Осторожно, новости.