Ушел из жизни актер «Брата» и «Улиц разбитых фонарей», Артур Арутюнян

Скончался актер Артур Арутюнян, известный зрителям по ролям в культовых фильмах и сериалах, таких как «Брат», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Как сообщает aif.ru, актер ушел из жизни 5 февраля, не дожив до своего 69-летия всего неделю. Дата и место прощания с артистом пока не оглашены. Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и окончил Ереванский театральный институт в 1981 году. На протяжении своей карьеры он жил и работал в Санкт-Петербурге. Свою кинокарьеру актер начал в начале 90-х годов, получив известность благодаря роли Валета в детективе «Гений», где снимались такие звезды, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Скончался актер Артур Арутюнян, известный зрителям по ролям в культовых фильмах и сериалах, таких как «Брат», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей». Как сообщает aif.ru, актер ушел из жизни 5 февраля, не дожив до своего 69-летия всего неделю. Дата и место прощания с артистом пока не оглашены.

Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года и окончил Ереванский театральный институт в 1981 году. На протяжении своей карьеры он жил и работал в Санкт-Петербурге. Свою кинокарьеру актер начал в начале 90-х годов, получив известность благодаря роли Валета в детективе «Гений», где снимались такие звезды, как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский.

Арутюнян также запомнился зрителям благодаря своим ролям в фильмах «Когда святые маршируют», «Улыбка», «Жертва для императора» и других. Одной из самых запоминающихся его ролей стала роль кавказца в фильме «Брат», где он с юмором уведомлял кондуктора об отсутствии билета.

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997).