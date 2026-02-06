Рязань
Ушел из жизни актер «Брата» и «Улиц разбитых фонарей», Артур Арутюнян
Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997).