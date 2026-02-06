Рязанскую область накроет снегопад
В субботу, 7 февраля, в регионе будет облачно. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем снегопад сохранится, местами осадки будут сильными. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью по области упадет до -18, -13°С, местами до -20°С, днём поднимется до -12, -7°С.
