Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
42 минуты назад
108
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
832
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 394
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 515
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанский священник заявил о связи между файлами Эпштейна и воцарением антихриста
Протоиерей Виталий Рыбаков, настоятель храма «Скоропослушница» в Рыбном, выразил мнение, что разоблачения преступлений Джеффри Эпштейна могут предвещать скорое воцарение антихриста. Он отметил, что отдаление людей от Бога и рост беззаконий в обществе способствуют этому процессу. По его словам, пророчества указывают на умножение зла и иссушение любви при отступлении от Христа. Отец Виталий также подчеркнул, что события на Западе, включая скандал с Эпштейном и кощунства на Олимпиаде в Париже, свидетельствуют о падении веры и любви. При этом Россия остаётся оплотом искренней веры и традиций, помогая сдерживать пришествие антихриста, в то время как Запад навлекает на себя наказание.

Протоиерей Виталий Рыбаков, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рыбном, высказал мнение о том, что недавние разоблачения преступлений Джеффри Эпштейна могут предвещать скорое воцарение антихриста.

По данным «Абзаца», он отметил, что отдаление людей от Бога и рост злодеяний в современном обществе способствуют этому процессу.

По словам священника, пророчества Священного Писания указывают на то, что отступление от Иисуса Христа ведет к умножению беззаконий и иссушению любви среди людей. Отец Виталий подчеркивает, что события на Западе, включая кощунственные проявления на Олимпиаде в Париже и скандал вокруг Эпштейна, свидетельствуют о нарастающем отсутствии любви и веры.

Он также добавил, что Россия, оставаясь оплотом искренней веры и традиционных ценностей, помогает удерживать пришествие антихриста, в то время как Запад своим отречением навлекает на себя кару.