Рязанский священник заявил о связи между файлами Эпштейна и воцарением антихриста

Протоиерей Виталий Рыбаков, настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» в Рыбном, высказал мнение о том, что недавние разоблачения преступлений Джеффри Эпштейна могут предвещать скорое воцарение антихриста.

По данным «Абзаца», он отметил, что отдаление людей от Бога и рост злодеяний в современном обществе способствуют этому процессу.

По словам священника, пророчества Священного Писания указывают на то, что отступление от Иисуса Христа ведет к умножению беззаконий и иссушению любви среди людей. Отец Виталий подчеркивает, что события на Западе, включая кощунственные проявления на Олимпиаде в Париже и скандал вокруг Эпштейна, свидетельствуют о нарастающем отсутствии любви и веры.

Он также добавил, что Россия, оставаясь оплотом искренней веры и традиционных ценностей, помогает удерживать пришествие антихриста, в то время как Запад своим отречением навлекает на себя кару.