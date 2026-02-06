Рязанская компания заплатит 100 тысяч за неубранную свалку на своем участке
Россельхознадзора привлек ООО «Родник» к административной ответственности за захламление земельного участка площадью 11,92 гектара в Шацком районе. В ходе контрольных мероприятий установили, что на территории фирмы образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов. После выявления нарушения юридическому лицу выдали предписание об устранении проблемы. Однако в установленный срок компания не предприняла никаких действий для ликвидации свалки. В результате мировой суд, рассмотрев дело, признал фирму виновной в неисполнении предписания и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Управление Россельхознадзора привлекло ООО «Родник» к административной ответственности за захламление земельного участка площадью 11,92 гектара в Шацком районе Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
В ходе контрольных мероприятий установили, что на территории фирмы образовалась несанкционированная свалка бытовых отходов.
После выявления нарушения юридическому лицу выдали предписание об устранении проблемы. Однако в установленный срок компания не предприняла никаких действий для ликвидации свалки.
В результате мировой суд, рассмотрев дело, признал фирму виновной в неисполнении предписания и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.
Фото: Россельхознадзор по Рязанской области.