Россиянам рассказали, можно ли облысеть при примерке шапки
Трихолог Ирина Котова опровергла возможность облысения после примерки шапки. «Примерка шапки может привести к инфекции, но она будет развиваться медленно. Также может развиться аллергия, если шапка обработана химическим раствором», — отметила Котова.
