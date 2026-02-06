Российские ученые представят первый в мире препарат от болезни Бехтерева
Российские ученые представят первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева «Сенипрутуг». Презентация лекарства пройдет в пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой, сообщает РИА Новости.
Российские ученые представят первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева «Сенипрутуг». Презентация лекарства пройдет в пятницу в Научно-исследовательском институте ревматологии имени Насоновой, сообщает РИА Новости.
По словам ректора Пироговского университета и одного из разработчиков Сергея Лукьянова, препарат работает по принципиально новому механизму. Он прицельно уничтожает аутоиммунные лимфоциты, которые запускают заболевание, тогда как существующие методы терапии обычно подавляют иммунитет в целом.
Как отметил ученый, средство вводят редко: примерно раз в шесть-двенадцать месяцев. Это снижает риск привыкания и потери эффективности.
Разработка препарата заняла около 19 лет.