Роспотребнадзор Рязанской области напомнил, когда и какие прививки нужно делать детям

Роспотребнадзор Рязанской области напомнил, когда и какие прививки нужно делать детям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В первые 24 часа, через 1 месяц и через 6 месяцев — вакцинация против гепатита В. На 3-7 день после рождения — вакцинация против туберкулеза (БЦЖ). В 2, 4 и 15 месяцев — прививка от пневмококковой инфекции. В возрасте 3, 4,5, 6 и 18 месяцев — вакцинация против коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС). В те же сроки — вакцинация против гемофильной инфекции типа b. Вакцинация против полиомиелита проводится в 3, 4,5, 6, 18 и 20 месяцев, а также в 6 лет. В год и в 6 лет — прививка против кори, краснухи и паротита (КПК). Ежегодно осенью — вакцинация против гриппа.

«Обратите внимание: существуют различные типы вакцин. Перед выбором обязательно проконсультируйтесь с вашим педиатром. Дополнительно: ревакцинации против дифтерии и столбняка также проводятся в 6-7 и 14 лет», — говорится в сообщении.