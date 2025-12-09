Рязань
В Рязани отменили концерт Нурлана Сабурова
Выступление комика Нурлана Сабурова в Рязани, запланированное на 10 декабря, отменено. Об этом сообщили в официальном сообществе Студенческого дворца культуры РГАТУ. В официальном сообществе мероприятия причины не назвали, только указали на непреодолимые обстоятельства и перенос концерта на другую дату, которая будет объявлена позже. По данным Mash, отмена может быть связана с жалобами общественников из-за скандальных высказываний Сабурова во время его выступления в Алма-Ате в 2022 году, где он пытался «поддеть» россиян, переехавших в Казахстан.

«Дополнительную информацию вы можете узнать на официальном сайте или у билетного оператора (где приобретали билет)», — отметила в сообщении пресс-служба дворца культуры.

В группе ВКонтакте «Нурлан Сабуров Новый Тур | Рязань — 10.12» причин также не назвали, но уточнили, что возникли непреодолимые обстоятельства, из-за которых мероприятие не состоится в указанную дату.

«Мы очень надеялись на нашу встречу 10 декабря, но, к сожалению, концерт переносится на другую дату», — добавили организаторы. О новой дате проведения концерта сообщат в ближайшее время.

По данным Mash, отмена концерта может быть связана с просьбами общественников, которые вспомнили о высказываниях комика во время его осеннего выступления в Алма-Ате в 2022 году. В материале указывается, что Сабуров попытался «поддеть» россиян, которые переехали в Казахстан.

Также в ноябре концерты Сабурова были отменены в Нижневартовске и Екатеринбурге. Представитель юмориста сообщил, что зрителям вернут деньги за билеты.

Фото: Azattyq Rýhy