Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.66 / 76.90 06/02 14:25
Нал. EUR 91.40 / 91.90 06/02 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
40 минут назад
107
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
831
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 394
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 514
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
ИКИ РАН: мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
«Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю», — говорится в сообщении. Известно, что к Земле через несколько дней с высокой вероятностью дойдут фрагменты выброшенной солнечной материи. Активная солнечная область на стороне, обращенной к нашей планете, сохранит потенциал активности еще примерно на сутки. После этого она либо прекратит вспышки, либо завершит активную фазу без новых выбросов.

На обратной стороне Солнца произошёл мощный взрыв. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю», — говорится в сообщении.

Известно, что к Земле через несколько дней с высокой вероятностью дойдут фрагменты выброшенной солнечной материи. Активная солнечная область на стороне, обращенной к нашей планете, сохранит потенциал активности еще примерно на сутки. После этого она либо прекратит вспышки, либо завершит активную фазу без новых выбросов.

Фото: Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.