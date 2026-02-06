ИКИ РАН: мощный взрыв произошел на обратной стороне Солнца
«Очередной очень сильный взрыв на обратной стороне Солнца. Никакого значения это не имеет, так как активные центры на Солнце сейчас живут примерно неделю», — говорится в сообщении. Известно, что к Земле через несколько дней с высокой вероятностью дойдут фрагменты выброшенной солнечной материи. Активная солнечная область на стороне, обращенной к нашей планете, сохранит потенциал активности еще примерно на сутки. После этого она либо прекратит вспышки, либо завершит активную фазу без новых выбросов.
Фото: Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
