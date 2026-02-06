ЕС анонсировал 20-й пакет санкций против России

«Мы ужесточаем экспортные ограничения в Россию, вводя новые запреты на товары и услуги — от резины до тракторов и услуг в сфере кибербезопасности — на сумму более €360 млн», — сказала Урсула фон дер Ляйен. Также введены ограничения против 43 судов, связанных с теневым флотом, и меры против криптовалют и бирж. Санкции наложены на банки в третьих странах, введены новые запреты на импорт металлов, химикатов и минералов. Ограничения затронули 20 региональных банков России.

Также введены ограничения против 43 судов, связанных с теневым флотом, и меры против криптовалют и бирж. Санкции наложены на банки в третьих странах, введены новые запреты на импорт металлов, химикатов и минералов. Ограничения затронули 20 региональных банков России. В свою очередь, российские власти считают западные санкции незаконными и неэффективными.