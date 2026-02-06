Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 76.77 / 76.90 06/02 18:20
Нал. EUR 91.41 / 91.90 06/02 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
5 часов назад
330
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
849
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 423
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 537
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эдгард Запашный выступит в Рязани после выписки из больницы ЛНР
Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный, выписан из Луганской республиканской клинической больницы, где он провел более двух дней после операции. По данным ТАСС, артист уже готовится к выступлению в Рязани, которое состоится 7 февраля. «Два с половиной дня провел в палате, потом сделали еще одну операцию и отпустили. Я уже возвращаюсь обратно на работу. Завтра у меня два представления в Рязани», — рассказал Запашный. Он также отметил, что во время лечения его посетила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Артист выразил благодарность специалистам, которые там собрались.

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный, выписан из Луганской республиканской клинической больницы, где он провел более двух дней после операции.

По данным ТАСС, артист уже готовится к выступлению в Рязани, которое состоится 7 февраля.

«Два с половиной дня провел в палате, потом сделали еще одну операцию и отпустили. Я уже возвращаюсь обратно на работу. Завтра у меня два представления в Рязани», — рассказал Запашный.

Он также отметил, что во время лечения его посетила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Артист выразил благодарность специалистам, которые там собрались.

Фото: АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок.