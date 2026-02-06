Эдгард Запашный выступит в Рязани после выписки из больницы ЛНР

Генеральный директор Большого Московского цирка, народный артист России Эдгард Запашный, выписан из Луганской республиканской клинической больницы, где он провел более двух дней после операции. По данным ТАСС, артист уже готовится к выступлению в Рязани, которое состоится 7 февраля. «Два с половиной дня провел в палате, потом сделали еще одну операцию и отпустили. Я уже возвращаюсь обратно на работу. Завтра у меня два представления в Рязани», — рассказал Запашный. Он также отметил, что во время лечения его посетила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Артист выразил благодарность специалистам, которые там собрались.

Фото: АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок.