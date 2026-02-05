В вузах могут ввести предмет «Русский язык как государственный»

В соответствии с утвержденным планом, все предложения должны быть предоставлены до 1 сентября. При этом особое внимание следует уделить ранее данным указаниям о поддержке русского языка и языков народов России, передаёт «Российская газета».

Президент поручил правительству России разработать новую учебную дисциплину «Русский язык как государственный» для вузов. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

К 1 марта Министерство науки и высшего образования совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и другими заинтересованными сторонами должны разработать базовый учебно-методический комплект для соответствующей дисциплины. В этот комплект будут включены рабочая программа, методические материалы и контрольно-измерительные инструменты.

Кроме того, правительству поручено подготовить рекомендации для вузов по созданию структурных подразделений, таких как факультеты русского языка и литературы.