В Рязанской области 6 февраля сохранятся морозы
6 февраля в области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет юго-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составит −27…−22°С, днем — −16…−11°С.
