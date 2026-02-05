В Рязани зафиксировали 9-балльные пробки
Вечером в четверг, 5 февраля, в Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Есенина, Грибоедова, Свободы, Окский проезд, Подгорная, Вознесенская, Фирсова, Маяковского, Циолковского, Новая, Спортивная, Ленина, Чапаева, Сенная, Каширина, Гагарина и т. д. А также на Первомайском проспекте, Муромском шоссе, Касимовском шоссе, Окружной дороге и т. д.
Фото: Яндекс. Карты.