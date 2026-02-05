В Рязани образовались 9-балльные пробки
Утром в четверг, 5 февраля, пробки наблюдаются на Московском, Солотчинском, Касимовском, Муромском, Михайловском шоссе. Заторы образовались на улицах Крупской, Октябрьской, Есенина, Грибоедова, Окском проезде, Первомайском проспекте, Новосёлов, Зубковой, Бирюзова, Юбилейной, а также на Северной окружной дороге.
