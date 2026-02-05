В Рязани на несколько часов отключили отопление
5 февраля в Рязани приостановили подачу отопления в районе дома 160/2 по улице Гагарина. Об этом сообщили в МУП «РМПТС». Отключение связано с ремонтом теплотрассы и продлится с 12:15 до примерно 16:00.
ул. 10-я линия: 4, 6, 8, 10;
ул. Гагарина: 160/2.
По вопросам жителей просят обращаться по телефону: 55-05-86.