В России спрогнозировали закат эпохи торговых центров
Эпоха расцвета торговых центров в России, начавшаяся в конце 2000-х годов, подходит к своему завершению. Об этом заявил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, передает НСН. По его словам, на смену традиционным торговым площадкам приходят досугово-развлекательные центры, которые предлагают уникальные услуги, недоступные в онлайн-формате. Шакиров отметил, что значительную часть новых объектов составляют рестораны, кинотеатры и детские центры. В ближайшие годы ожидается закрытие или перепрофилирование около десяти процентов торговых центров в стране. В результате на рынке останутся только самые успешные ТЦ, способные выдержать конкуренцию с ведущими маркетплейсами.
