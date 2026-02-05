Рязань
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
748
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 267
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 400
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 010
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В России спрогнозировали закат эпохи торговых центров
Эпоха расцвета торговых центров в России, начавшаяся в конце 2000-х годов, подходит к своему завершению. Об этом заявил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, передает НСН.

По его словам, на смену традиционным торговым площадкам приходят досугово-развлекательные центры, которые предлагают уникальные услуги, недоступные в онлайн-формате.

Шакиров отметил, что значительную часть новых объектов составляют рестораны, кинотеатры и детские центры. В ближайшие годы ожидается закрытие или перепрофилирование около десяти процентов торговых центров в стране. В результате на рынке останутся только самые успешные ТЦ, способные выдержать конкуренцию с ведущими маркетплейсами.