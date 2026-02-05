В Минобороны рассказали об обстановке в зоне СВО на 5 февраля
За сутки ВС РФ поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, которую используют в интересах ВСУ, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу, девять реактивных снарядов HIMARS производства США и 381 БПЛА самолетного типа.
