В Госдуме рассказали о схеме уклонения майнеров от налогов

Депутат Госдумы Николай Шульгинов выразил тревогу, что майнеры в Хакасии скрывают доходы, маскируя деятельность под другие услуги. По данным МинЖКХ и энергетики региона, в 2025 году три зарегистрированные майнинг-компании перечислили в бюджет 89,4 млн рублей, что Шульгинов считает маловероятным. Более точные данные ожидаются весной после подачи налоговых деклараций. Однако депутат отметил, что отчёты могут быть недостоверными, поскольку майнинг часто прикрывается другими видами деятельности. Вопрос легализации доходов майнеров актуален для правоохранительных и финансовых органов.

Депутат Госдумы от Хакасии и председатель комитета по энергетике Николай Шульгинов выразил обеспокоенность по поводу уклонения майнеров от уплаты налогов, которые маскируют свою деятельность под другие услуги. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что существует сомнение в том, что компании в Хакасии полностью задекларировали свои доходы от добычи криптовалют.

Согласно информации МинЖКХ и энергетики региона, на территории Хакасии зарегистрированы три майнинг-компании, которые в 2025 году перечислили в бюджет республики 89,4 миллиона рублей. Однако Шульгинов назвал эту сумму маловероятной. Он отметил, что более точные данные станут известны весной, после подачи деклараций на доходы физических лиц и прибыль организаций.

Депутат также подчеркнул, что информация в декларациях может быть не репрезентативной, так как майнинг часто маскируется под другие виды услуг. Вопрос легализации прибыли майнеров стоит особенно остро для правоохранительных органов и финансового контроля.