В Госдуме рассказали, как защититься от контрафакта на маркетплейсах

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к усилению контроля за качеством и безопасностью импортируемых товаров в России. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул необходимость приведения зарубежных товаров в соответствие с российскими и международными стандартами, а также повышения тарифов для иностранных поставщиков. Это, по его мнению, позволит уравнять условия для отечественного бизнеса и защитить российских потребителей от некачественной продукции.

Слуцкий отметил, что создание более высокой стоимости для иностранных товаров обеспечит защиту местных производителей и поможет предотвратить проникновение контрафактной продукции и дешевого некачественного импорта, особенно через онлайн-платформы.

Он также указал на несправедливость ситуации, когда иностранные компании имеют более легкие условия для реализации своих товаров на российских рынках по сравнению с отечественными производителями. Депутат акцентировал внимание на том, что необходимо добиваться выравнивания тарифов и комиссий для всех поставщиков.