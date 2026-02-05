Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-11°
Сбт, 07
-7°
ЦБ USD 76.55 -0.36 06/02
ЦБ EUR 90.29 -0.82 06/02
Нал. USD 76.26 / 76.90 05/02 18:25
Нал. EUR 91.21 / 91.90 05/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
767
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 294
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 427
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 043
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Учёные назвали возраст старения человеческого мозга
Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской академии образования, заявил, что у большинства людей мозг начинает стареть примерно в возрасте 36-39 лет. «У нас же есть еще такой критерий — молодые учёные. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живёт с тем багажом, который у него есть», — говорится в сообщении. Старение мозга у каждого человека происходит индивидуально, и генетика существенно влияет на этот процесс. У некоторых мозг стареет медленнее, добавил Онищенко.

Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской академии образования, заявил, что у большинства людей мозг начинает стареть примерно в возрасте 36-39 лет. Об этом сообщили РИА Новости.

«У нас же есть еще такой критерий — молодые учёные. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живёт с тем багажом, который у него есть», — говорится в сообщении.

Старение мозга у каждого человека происходит индивидуально, и генетика существенно влияет на этот процесс. У некоторых мозг стареет медленнее, добавил Онищенко.