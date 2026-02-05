Учёные назвали возраст старения человеческого мозга

Геннадий Онищенко, заместитель президента Российской академии образования, заявил, что у большинства людей мозг начинает стареть примерно в возрасте 36-39 лет. «У нас же есть еще такой критерий — молодые учёные. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живёт с тем багажом, который у него есть», — говорится в сообщении. Старение мозга у каждого человека происходит индивидуально, и генетика существенно влияет на этот процесс. У некоторых мозг стареет медленнее, добавил Онищенко.

