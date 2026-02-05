Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 5 февраля
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 5 февраля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
С 09:30 до 17:00 5 февраля холодной воды не будет в селе Дядьково Рязанского округа по адресам:
- 1-й Весенний переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4;
- 2-й Весенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
- 3-я Весенняя линия, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
- Весенняя, дома №№ 1, 2, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
- Грачи, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
- Ленпоселок, дома №№ 1, 1/1, 2, 2 корпус 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
- Новая, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.