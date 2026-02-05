Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
720
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 234
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 379
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 972
Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 5 февраля
  • 1-й Весенний переулок, дома №№ 1, 2, 3, 4;
  • 2-й Весенний переулок, дома №№ 1, 2, 4, 5, 5 корпус 1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
  • 3-я Весенняя линия, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • Весенняя, дома №№ 1, 2, 2 корпус 4, 2 корпус 5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
  • Грачи, дома №№ 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 15 корпус 1, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
  • Ленпоселок, дома №№ 1, 1/1, 2, 2 корпус 1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корпус 1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
  • Новая, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19.