ЦБ: курс доллара на 6 февраля остался ниже 77 рублей

Центральный банк России установил официальный курс валют на пятницу, 6 февраля. Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, курс доллара составил 76,5523 руб., евро — 90,2881 руб., а юаня — 10,9931 руб. Сравнительно с курсами на четверг, 5 февраля, когда доллар стоил 76,9102 руб., евро — 91,1138 руб., а юань — 11,0515 руб., наблюдается снижение. Доллар подешевел на 35,79 копеек, евро — на 82,57 копеек, а юань — на 5,84 копейки.