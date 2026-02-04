Зеленский сообщил, что ожидается обмен пленными
В ближайшее время между Россией и Украиной ожидается обмен пленными. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. «Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными», — говорится в сообщении.
В ближайшее время между Россией и Украиной ожидается обмен пленными. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными», — говорится в сообщении.