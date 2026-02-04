Врач рассказал о ежегодном росте заболеваемости онкологией в Рязанской области

Врач Тенгиз Аллахяров рассказал о ежегодном росте онкозаболеваемости в Рязанской области и мире — примерно на 2-3% в год. Среди самых распространённых видов — рак кожи, молочной железы, органов малого таза, предстательной железы и ЖКТ. В регионе на диспансерном учёте около 38 тыс. пациентов, 65% из которых живут более 5 лет. За 2025 год при диспансеризации обследовали около 550 тыс. человек, выявив 0,1% случаев на ранних стадиях. Для женщин при обследовании важны маммография, осмотр гинеколога, цитология, колоноскопия и ФГС, для мужчин — анализ на ПСА, колоноскопия и ФГДС. Всем рекомендован анализ кала на скрытую кровь. Также в области имеется современное оборудование, позволяющее выявлять рак на 1-2 стадиях.

Врач рассказал о ежегодном росте заболеваемости онкологией в регионе. Интервью с и. о. главврача Рязанского областного онкологического диспансера Тенгизом Аллахяровым опубликовала ГТРК «Ока».

"Заболеваемость ежегодно растет. Не только в Рязанской области, но и во всем мире. Каждый год в среднем на два-три процента отмечается увеличение онкологических заболеваний", — сообщил Тенгиз Аллахяров.

Он уточнил, что наиболее распространенными стали заболевания кожи, молочной железы, органов малого таза, предстательной железы и желудочно-кишечного тракта.

«В настоящий момент в Рязанской области на диспансерном учете состоят около 38 тысяч пациентов. Все эти пациенты находятся на динамическом наблюдении. Большая часть из них — около 65 процентов — пациенты, которые прожили более пяти лет. Болезнь можно поймать на самых ранних стадиях, если регулярно проходить диспансеризацию», — объяснил врач-онколог.

Аллахяров рассказал, что за 2025 год во время диспансеризации обследовали около 550 тысяч человек. От общего числа выявили 0,1% людей с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях.

Врач сообщил, что во время диспансеризации для женщин основными являются следующие процедуры: маммография, осмотр гинеколога и цитологический мазок, колоноскопия, ФГС. Для мужчин — анализ на простатический специфический антиген (ПСА), колоноскопия, ФГДС. Кроме того, для каждого человека вне зависимости от пола важен анализ кала на скрытую кровь.

Тенгиз Аллахяров также напомнил, что в Рязанской области есть все методы диагностики и современное оборудование, благодаря которым получается вовремя распознавать заболевания. По его словам, чаще всего в регионе онкологию фиксируют на первой или второй стадии.

«В онкодиспансере присутствует клинический психолог, он ведет прием пациентов. Периодически, если это необходимо, может прийти в стационар, проконсультировать пациентов. Когда психологический настрой положительный и боевой, само течение болезни намного легче», — заключил Аллахяров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Рязанской области провели более шести тысяч операций пациентам с онкологией, из них 745 — прошли с применением высокотехнологичных методик.

