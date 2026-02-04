Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 04
-15°
Чтв, 05
-13°
Птн, 06
-10°
ЦБ USD 76.98 -0.04 04/02
ЦБ EUR 90.72 -0.53 04/02
Нал. USD 77.40 / 76.90 04/02 16:55
Нал. EUR 91.03 / 91.75 04/02 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
623
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 113
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 282
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 809
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Врач рассказал о ежегодном росте заболеваемости онкологией в Рязанской области
Врач Тенгиз Аллахяров рассказал о ежегодном росте онкозаболеваемости в Рязанской области и мире — примерно на 2-3% в год. Среди самых распространённых видов — рак кожи, молочной железы, органов малого таза, предстательной железы и ЖКТ. В регионе на диспансерном учёте около 38 тыс. пациентов, 65% из которых живут более 5 лет. За 2025 год при диспансеризации обследовали около 550 тыс. человек, выявив 0,1% случаев на ранних стадиях. Для женщин при обследовании важны маммография, осмотр гинеколога, цитология, колоноскопия и ФГС, для мужчин — анализ на ПСА, колоноскопия и ФГДС. Всем рекомендован анализ кала на скрытую кровь. Также в области имеется современное оборудование, позволяющее выявлять рак на 1-2 стадиях.

Врач рассказал о ежегодном росте заболеваемости онкологией в регионе. Интервью с и. о. главврача Рязанского областного онкологического диспансера Тенгизом Аллахяровым опубликовала ГТРК «Ока».

"Заболеваемость ежегодно растет. Не только в Рязанской области, но и во всем мире. Каждый год в среднем на два-три процента отмечается увеличение онкологических заболеваний", — сообщил Тенгиз Аллахяров.

Он уточнил, что наиболее распространенными стали заболевания кожи, молочной железы, органов малого таза, предстательной железы и желудочно-кишечного тракта.

«В настоящий момент в Рязанской области на диспансерном учете состоят около 38 тысяч пациентов. Все эти пациенты находятся на динамическом наблюдении. Большая часть из них — около 65 процентов — пациенты, которые прожили более пяти лет. Болезнь можно поймать на самых ранних стадиях, если регулярно проходить диспансеризацию», — объяснил врач-онколог.

Аллахяров рассказал, что за 2025 год во время диспансеризации обследовали около 550 тысяч человек. От общего числа выявили 0,1% людей с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях.

Врач сообщил, что во время диспансеризации для женщин основными являются следующие процедуры: маммография, осмотр гинеколога и цитологический мазок, колоноскопия, ФГС. Для мужчин — анализ на простатический специфический антиген (ПСА), колоноскопия, ФГДС. Кроме того, для каждого человека вне зависимости от пола важен анализ кала на скрытую кровь.

Тенгиз Аллахяров также напомнил, что в Рязанской области есть все методы диагностики и современное оборудование, благодаря которым получается вовремя распознавать заболевания. По его словам, чаще всего в регионе онкологию фиксируют на первой или второй стадии.

«В онкодиспансере присутствует клинический психолог, он ведет прием пациентов. Периодически, если это необходимо, может прийти в стационар, проконсультировать пациентов. Когда психологический настрой положительный и боевой, само течение болезни намного легче», — заключил Аллахяров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Рязанской области провели более шести тысяч операций пациентам с онкологией, из них 745 — прошли с применением высокотехнологичных методик.

Фото: ГТРК «Ока».