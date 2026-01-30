В 2025 году в Рязанской области проведено более 6,1 тысяч операций онкобольным

По данным минздрава, в прошлом году в регионе благодаря диспансеризации населения и работе «зеленого коридора» в онкологическом диспансере увеличилось количество выявленных на ранних стадиях случаев онкологических заболеваний. На сегодняшний день на учете врачей состоит более 38 тысяч пациентов. 65% из них диагноз поставили более пяти лет назад. В прошлом году проведено более 6,1 тысяч хирургических вмешательств, из них 745 операций прошли с применением высокотехнологичных методик.

Как уточнили в минздраве, обнаружить болезнь на начальных стадиях, выявить предопухолевые образования, требующие лечения и динамического наблюдения, можно с помощью онкоскрининга при прохождении диспансеризации.