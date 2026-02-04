В зоне СВО российские военные освободили еще два населенных пункта
В зоне СВО российские военные освободили еще два населенных пункта. Об этом 4 февраля сообщили на сайте Минобороны.
Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Степановка в ДНР.
«Восток» освободила село Староукраинка в Запорожской области.
На двух направлениях украинская сторона потеряла более 505 военных.