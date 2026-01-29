Ученые оценили перспективу весеннего половодья в Рязанской области

По словам экспертов, перспективы половодья в регионе туманны, несмотря на превышение в 1,5 раза многолетней нормы выпавшего снега. Отмечается, что рыхлый снег хорошо теплоизолирует почву, снижая её промерзание, а непромёрзшая почва впитает талые воды и будет очень медленно их отдавать, что уменьшит подъём воды. Эксперты рассказали, что по предварительным прогнозам, весна будет ранней, а значит снег растает постепенно, что также снизит высоту пика половодья. На половодье также могут повлиять не вовремя начавшиеся заморозки или вовремя не прошедший дождь.

Ученые оценили перспективу весеннего половодья в Рязанской области. Пост с исследованием появился в паблике НИЛ геохимии ландшафтов РГУ.

По словам экспертов, перспективы половодья в регионе туманны, несмотря на превышение в 1,5 раза многолетней нормы выпавшего снега.

Отмечается, что рыхлый снег хорошо теплоизолирует почву, снижая её промерзание, а непромёрзшая почва впитает талые воды и будет очень медленно их отдавать, что уменьшит подъём воды.

Эксперты рассказали, что по предварительным прогнозам, весна будет ранней, а значит снег растает постепенно, что также снизит высоту пика половодья. На половодье также могут повлиять не вовремя начавшиеся заморозки или вовремя не прошедший дождь.