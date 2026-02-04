В Рязанской области около 30 граждан нарушили правила в сфере оборота оружия

Сотрудники Росгвардии по Рязанской области подвели итоги своей работы за январь 2026 года. С начала года они приняли более 800 заявлений на получение различных государственных услуг, связанных с оружием, охраной и детективной деятельностью. За этот период было выдано около 700 услуг. Также в январе проведено около 200 проверок правильного хранения оружия. Из-за нарушений аннулировано 25 разрешений и лицензий, а также изъято почти 100 единиц огнестрельного оружия и более 200 патронов. За правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности к ответственности привлечены около 30 граждан. В Рязанской области зарегистрировано более 30 000 владельцев гражданского оружия, у которых на руках находится свыше 56 000 единиц.

Сотрудники Росгвардии по Рязанской области подвели итоги своей работы за январь 2026 года. Об этом сообщили на сайте ведомства.

С начала года они приняли более 800 заявлений на получение различных государственных услуг, связанных с оружием, охраной и детективной деятельностью. За этот период было выдано около 700 услуг.

Также в январе проведено около 200 проверок правильного хранения оружия. Из-за нарушений аннулировано 25 разрешений и лицензий, а также изъято почти 100 единиц огнестрельного оружия и более 200 патронов.

За правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности к ответственности привлечены около 30 граждан. В Рязанской области зарегистрировано более 30 000 владельцев гражданского оружия, у которых на руках находится свыше 56 000 единиц.

Фото: Росгвардия.