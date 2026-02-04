В Рязани у поселка Строитель произошло ДТП
На окраине Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале ПУРВ. Уточняется, что авария случилась у поселка Строитель. Судя по кадрам, на месте возникла пробка. О пострадавших и обстоятельствах пока информации нет.
Фото: ПУРВ.