В Рязани собственник квартиры добился перерасчета платы за воду

Собственник квартиры дома № 3 на проезде 4-ый Мервинский в Рязани обратился в инспекцию с жалобой на неправомерное начисление платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Рязанской области. Гражданин заметил, что плата была начислена ресурсоснабжающей организацией до подписания акта передачи квартиры. После вмешательства инспекции был проведен перерасчет, в результате которого сумму за холодное водоснабжение и водоотведение уменьшили на 3276,62 рублей. Также списали пени в размере 194,14 рублей.

