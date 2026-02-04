В Рязани образовались 9-балльные пробки
Вечером в среду, 4 февраля, в Рязани образовались 9-балльные пробки. Об этом сообщает сервис «Яндекс карты». Наиболее сложная ситуация сложилась улицах Ленина, Каширина, Дзержинского, Вокзальная, Весенняя, Высоковольтная, Семашко, Спортивная, Есенина, Циолковского, Новая, Садовая, Грибоедова, Свободы, Новоселов и т. д. А также на Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, Окружной дороге и т. д.
Фото: Яндекс. Карты.