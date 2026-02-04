В России создадут «умного помощника» для водителей грузовиков

В России разрабатывается интеллектуальная система-ассистент для грузовиков, которая будет контролировать дорожную обстановку и физическое состояние водителя. Об этом сообщили на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня». Отметили, что основная цель новой разработки — повышение безопасности на дорогах за счет постоянного мониторинга. Система не является автопилотом и не заменяет водителя, а выступает в роли «умного помощника», который постоянно следит за ситуацией на дороге и состоянием человека за рулем. Ассистент будет отслеживать ключевые параметры, такие как скорость и поведение автомобиля, а также давать рекомендации.

В России разрабатывается интеллектуальная система-ассистент для грузовиков, которая будет контролировать дорожную обстановку и физическое состояние водителя. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» сообщил доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева Илья Сыркин.

По словам ученого, основная цель новой разработки — повышение безопасности на дорогах за счет постоянного мониторинга. Система не является автопилотом и не заменяет водителя, а выступает в роли «умного помощника», который постоянно следит за ситуацией на дороге и состоянием человека за рулем.

«Наша разработка — это интеллектуальный ассистент, который сидит рядом с водителем: он всегда на страже и не дает водителю совершать ошибки», — отметил Илья Сыркин. Ассистент будет отслеживать ключевые параметры, такие как скорость и поведение автомобиля, а также давать рекомендации, например, о необходимости снизить скорость или предупреждать о резком разгоне, что может привести к перерасходу топлива и увеличению выбросов.

Особенностью проекта станет комплексный подход: система будет контролировать не только внешнюю дорожную обстановку, но и физиологическое состояние водителя. Разработка идет в тесном сотрудничестве с инженерами ПАО «КАМАЗ» и находится на активной стадии.

Фото: Getty Images / metamorworks.