Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
651
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 131
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 302
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 839
В России создадут «умного помощника» для водителей грузовиков
В России разрабатывается интеллектуальная система-ассистент для грузовиков, которая будет контролировать дорожную обстановку и физическое состояние водителя. Об этом на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» сообщил доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева Илья Сыркин.

По словам ученого, основная цель новой разработки — повышение безопасности на дорогах за счет постоянного мониторинга. Система не является автопилотом и не заменяет водителя, а выступает в роли «умного помощника», который постоянно следит за ситуацией на дороге и состоянием человека за рулем.

«Наша разработка — это интеллектуальный ассистент, который сидит рядом с водителем: он всегда на страже и не дает водителю совершать ошибки», — отметил Илья Сыркин. Ассистент будет отслеживать ключевые параметры, такие как скорость и поведение автомобиля, а также давать рекомендации, например, о необходимости снизить скорость или предупреждать о резком разгоне, что может привести к перерасходу топлива и увеличению выбросов.

Особенностью проекта станет комплексный подход: система будет контролировать не только внешнюю дорожную обстановку, но и физиологическое состояние водителя. Разработка идет в тесном сотрудничестве с инженерами ПАО «КАМАЗ» и находится на активной стадии.

Фото: Getty Images / metamorworks.