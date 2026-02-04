В России начался первый отбор в отряд космонавтов с использованием ИИ

Рязань
В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов. Конкурс будет проводиться Центром подготовки космонавтов имени Гагарина при поддержке Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН. Отбор пройдет в два этапа. На первом, заочном, претенденты должны подготовить и отправить пакет необходимых документов. Тех, кто успешно пройдет этот этап, пригласят на очный отбор, где проверят их профессиональные навыки, физическую форму и психологические качества. Претенденты, не прошедшие заочный этап, получат уведомление об отказе. Новый отбор начнется в первом квартале 2026 года. В процессе анализа состояния здоровья и психологических тестов кандидатов применят искусственный интеллект.

В России стартовал новый отбор в отряд космонавтов, о чем сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. В соответствии с утвержденным положением, конкурс будет проводиться Центром подготовки космонавтов имени Гагарина при поддержке Ракетно-космической корпорации «Энергия» и Института медико-биологических проблем РАН.

Отбор пройдет в два этапа. На первом, заочном, претенденты должны подготовить и отправить пакет необходимых документов. Тех, кто успешно пройдет этот этап, пригласят на очный отбор, где будут проверяться их профессиональные навыки, физическая форма и психологические качества. Претенденты, не прошедшие заочный этап, получат уведомление об отказе.

Дмитрий Баканов также отметил, что новый отбор начнется в первом квартале 2026 года. В процессе анализа состояния здоровья и психологических тестов кандидатов применят искусственный интеллект.

Это пятый открытый набор в объединенный отряд «Роскосмоса» с 2012 года. Ранее в отборе могли участвовать только военные летчики и сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли.

В настоящее время в российском отряде 23 космонавта и четверо кандидатов, которых отобрали в 2024 году и которые в сентябре сдадут экзамены на получение статуса космонавт-испытатель. Из них 20 уже побывали в космосе, однако 13 из них только один раз.

Фото: РИА Новости.