Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
664
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 160
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 314
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 865
В России могут запретить надувные батуты
Роспотребнадзор предложил ввести жесткие меры регулирования работы надувных батутов, отметив их высокую травмоопасность для детей. Об этом сообщает издание «Абзац».

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что большинство пострадавших — это дети до 10 лет, которые чаще всего получают серьезные травмы, такие как переломы и повреждения позвоночника. В связи с этим, в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ограничение предоставления услуг на таких аттракционах.

Общественный совет при Роспотребнадзоре поддержал эту инициативу, призвав к пересмотру правил работы батутных центров.