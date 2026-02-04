В России могут запретить надувные батуты
Роспотребнадзор предложил ввести жесткие меры регулирования работы надувных батутов, отметив их высокую травмоопасность для детей. Об этом сообщает издание «Абзац». Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что большинство пострадавших — это дети до 10 лет, которые чаще всего получают серьезные травмы, такие как переломы и повреждения позвоночника. В связи с этим, в Госдуму внесли законопроект, который предполагает ограничение предоставления услуг на таких аттракционах. Общественный совет при Роспотребнадзоре поддержал эту инициативу, призвав к пересмотру правил работы батутных центров.
