В прошлом году более 3500 рязанских подростков устроились на работу
Молодые люди пробовали себя в разных профессиях: почтальоны, упаковщики, подсобные рабочие, уход за растениями и кондитерское производство. Отмечается, что на всех этапах работы подростков поддерживали кураторы.
В Рязанской области 3700 подростков от 14 до 18 лет нашли работу. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и соцзащиты региона.
