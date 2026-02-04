В Красноярске восьмиклассница устроила поджог в школе, пострадали пятеро

В Красноярске восьмиклассница устроила поджог в школе, пострадали пятеро. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

По данным источника, ученица пронесла в школу бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Отмечается, что сначала она подожгла туалет. После закинула горючую смесь в класс. Как рассказали ученики, пламя перекинулось на стены, жалюзи и первый ряд парт. Затем девочка якобы встала на выходе и била молотком всех выбегающих из помещения.

По данным канала, предварительная причина случившегося — игнорирование со стороны одноклассников. Уточняется, что девочку дразнили, высмеивали.

Как стало известно каналу, накануне нападения ученица анонсировала поджог в школьном чате.

Отмечается, что всего в результате ЧП пострадали пятеро учеников и учительница, все госпитализированы. По данным канала, у одного ребенка ожоги 40% тела, у двоих — 15-20%. Еще двое доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами от удара молотком.

Девочку задержали.

Видео доступны по ссылке .

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости».