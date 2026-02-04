В Госдуму внесли проект о противодействии сталкингу

Депутаты Госдумы от «Новых людей» Ксения Горячева и Сардана Авксеньтева предложили законопроект против сталкинга. Он вводит понятия «охранный ордер» и «преследователь» и устанавливает меры защиты жертв. Навязчивое преследование определяется как действия, вызывающие у жертвы страх за свою безопасность и стресс. Отдельно выделяется киберсталкинг с наказаниями вплоть до административного ареста и обязательных работ. Также законопроект исключает из-под ответственности супругов жертв, чтобы предотвратить злоупотребления. Авторы считают, что принятие закона повысит эффективность борьбы с преследованием, особенно в отношении несовершеннолетних.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксеньтева представили законопроект, направленный на борьбу с навязчивым преследованием, известным как сталкинг. Об этом пишет РИА Новости.

Документ, доступный в электронной базе Думы, предлагает ввести новые понятия, такие как «охранный ордер» и «преследователь», а также установить правовые механизмы для защиты жертв сталкинга.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что навязчивое преследование будет определяться как действия, вызывающие у жертвы психические страдания и страх за свою безопасность. Законопроект также выделяет киберсталкинг как отдельную форму преследования и вводит ответственность за такие действия в интернете, включая административный арест и обязательные работы.

Кроме того, законопроект предлагает исключить из-под административной ответственности супругов жертв сталкинга, чтобы предотвратить возможные злоупотребления. По мнению авторов инициативы, принятие данного закона позволит правоохранительным органам более эффективно реагировать на случаи навязчивого преследования, особенно когда жертвами становятся несовершеннолетние.