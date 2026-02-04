В Госдуму внесли проект о бесплатной парковке для семей ветеранов спецоперации
Депутаты предложили расширить закон «О ветеранах» и добавить льготу — бесплатную парковку для ветеранов боевых действий, их близких и членов семей погибших ветеранов. Условия льготы будут определяться региональными актами.
В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает право бесплатной парковки в общественных местах для ветеранов боевых действий и их семей. Об этом сообщила «Российская Газета».
