Умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская
В возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщили в театре Вахтангова.
В возрасте 67 лет умерла заслуженная артистка России Ольга Чиповская. Об этом сообщили в театре Вахтангова.
Она была матерью актрисы Анны Чиповской. Ольга родилась в 1958 году, в 1980-м окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и сразу присоединилась к труппе театра Вахтангова.
Пресс-служба театра назвала Чиповскую одной из самых ярких актрис своего поколения, отметив ее лиризм, глубину и обаяние, которые проявились с первых шагов на сцене.
Фото: Telegram-канал театра Вахтангова.