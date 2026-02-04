Трамп заявил, что Путин соблюдал паузу в ударах по Украине

Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин выполнил обещание о временной приостановке ударов по Украине. По его словам, пауза длилась около недели, после чего атаки возобновились, пишут СМИ.

«Пауза была с воскресенья до воскресенья. Она закончилась, и Путин сейчас нанёс им сильный удар. Путин сдержал своё слово," - заявил Трамп.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что фактический перерыв составил несколько дней, и назвал это срывом договоренностей. Он также заявил, что ожидает реакции США.

О нанесении ударов по объектам на территории Украины сообщали российские военные источники и СМИ. Независимого подтверждения всех заявленных деталей нет.