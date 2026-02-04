Рязань
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
776
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 319
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 452
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 080
Семейная ипотека: «Капитал» объясняет, как воспользоваться выгодой

С 1 февраля 2026 года вступили в силу изменения в программе Семейной ипотеки. Несмотря на обсуждение нововведений, программа продолжает действовать, в том числе для семей, которые ранее уже оформляли льготный кредит, но с дополнительными условиями.

Если льготная ипотека была оформлена до 23 декабря 2023 года, оформить Семейную ипотеку можно — при этом оба супруга должны быть включены в договор

Если кредит получен после 23 декабря 2023 года, для оформления новой Семейной ипотеки необходимо одновременно выполнить три условия:

  • полностью погасить предыдущий льготный заем;
  • включить супруга в сделку;
  • подтвердить рождение еще одного ребенка в этот период.

Также введены дополнительные требования: супруги теперь выступают созаемщиками, необходимо подтверждение совместной регистрации родителя и ребенка по одному адресу, а также требуется СНИЛС ребенка

«Капитал» напоминает, что оформить покупку жилья можно и по альтернативным ипотечным программам — в том числе по предложениям без первоначального взноса на объекты компании. Такой формат позволяет приобрести квартиру без длительного накопления стартовой суммы и распределить финансовую нагрузку на ежемесячные платежи.

Позвольте опытному девелоперу помочь вам разобраться в деталях и подобрать оптимальный ипотечный вариант.

Узнайте подробности об ипотеке без первоначального взноса и получите консультацию специалиста «Капитала» — успейте использовать лучшие условия на рынке.

+7 (491) 243-42-19