Семейная ипотека: «Капитал» объясняет, как воспользоваться выгодой

С 1 февраля 2026 года вступили в силу изменения в программе Семейной ипотеки. Несмотря на обсуждение нововведений, программа продолжает действовать, в том числе для семей, которые ранее уже оформляли льготный кредит, но с дополнительными условиями.
Если льготная ипотека была оформлена до 23 декабря 2023 года, оформить Семейную ипотеку можно — при этом оба супруга должны быть включены в договор
Если кредит получен после 23 декабря 2023 года, для оформления новой Семейной ипотеки необходимо одновременно выполнить три условия:
- полностью погасить предыдущий льготный заем;
- включить супруга в сделку;
- подтвердить рождение еще одного ребенка в этот период.
Также введены дополнительные требования: супруги теперь выступают созаемщиками, необходимо подтверждение совместной регистрации родителя и ребенка по одному адресу, а также требуется СНИЛС ребенка
